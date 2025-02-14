筆下風雲：淪為西方提款機

烏克蘭戲子總統澤連斯基最怕面對的一刻終於來臨！俄烏停戰迎來曙光。美國總統特朗普分別跟俄羅斯總統普京及澤連斯基通話，美俄雙方同意展開停火談判，兩位元首或在沙特會面，甚至有指普京已向特朗普發出訪俄邀請。至於澤連斯基，儘管特朗普表面上仍在客套，但受重視程度顯然跟普京有天壤之別，烏克蘭及澤氏注定被拋棄。

都說俄烏停火與否，從來都是普京和特朗普兩個說了算，澤連斯基無法置喙，現在得到了印證。特朗普多次表明，俄烏戰爭是一場無謂的戰爭，死人已經太多，而且美國付出逾1,700億美元援烏，這顯然是一盤蝕本生意。現在他不止要封蝕本門，更要從烏克蘭謀最大好處。烏國含有總值約5,000億美元的稀土和礦產，特氏虎視眈眈。

即使澤連斯基願意跟特朗普合作，讓美國開發以換取繼續援烏，但實際上不少稀土位處頓涅茨克等俄羅斯佔領區，澤連斯基根本沒有條件跟特朗普交易。難為戲子總統還死剩把口，要求和談條件是跟俄羅斯交換佔領區，但烏軍所佔只是少數土地且並非重鎮，氣勢現在倒向俄軍一邊，普京睬你都傻，特朗普也不會認真看待。

當然，最悲慘還不是澤氏，皆因他只是自作孽；最悲慘是烏克蘭整個國家，滿目瘡痍，死傷枕藉。烏克蘭本是糧食大國，工業亦十分發達，但因為充當反俄棋子，不是大搞顏色革命，就是賣命打起俄烏之戰。到頭來落得被美國拋棄，而且要榨乾榨淨，連國內最值錢的稀土和礦產也要拱手奉上。

烏克蘭重建涉及的金額將是天文數字，美歐援烏並非無償，有很多只是貸款而已。可以預視，烏克蘭將從此一蹶不振，積貧積弱，永續淪為外國人予取予求的提款機。