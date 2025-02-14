龍吟虎嘯：復仇者歸來陸續動手

特朗普再度上台後，對美國總統權力的運用力圖無遠弗屆、巨細無遺。最近他在社交平台宣布，他已下令立刻解散美國軍事學院監事會，指軍事學院過去4年已被左翼思想家滲透，因此要下令解散陸軍、空軍、海軍及海岸防衞隊學院的監事會，任命新成員。特朗普表示，只有這樣才能令軍事學院再次偉大。可見他要更換軍事學院監事會是出於政治原因、意識形態原因。

這些年在美國的政治語境和選舉中，左翼思想已泛指民主黨陣營和他們的思想路線、治國理政。民主黨和共和黨，拜登和特朗普，在兩次大選中都是大打意識形態戰，左翼、右翼互相抹黑攻訐；民主黨一直標榜自己是自由主義者、進步主義者，追求平等、公義，為黑人、婦女、少數族裔、同性戀者、雙性戀者和跨性別等弱勢群體爭取權益，把共和黨視為保守、頑固、新帝國主義、新法西斯主義、父權主義、白人至上主義。他們認為，共和黨、特朗普推行的主義不僅對美國人民造成傷害，而且破壞了美國親手建立起來的國際秩序和規則，退回到孤立主義時代，損害美國利益。

美國共和黨、民主黨的意識形態陣營劃分和鬥爭，這些年已經到了白熱化程度。特朗普去年大選時就多次對支持者表示，他今次是「王者歸來」，也是「復仇者歸來」，這是因為民主黨、拜登4年前把特朗普趕下台後，對共和黨、特朗普政府展開大清算，從政策到人事都要「除惡務盡」，對特朗普及其家族也展開了一波又一波的「政治迫害」和「司法懲處」，置特朗普死地而後快。現在特朗普捲土重來，他的反報復和反清算也將是全面細膩、無所不用其極的，把一個小小的軍事學院監事會清洗乾淨，實在不算甚麼，難得是特朗普在百忙千忙之中還能想到它們。

現在特朗普、共和黨的大動作，是要把民主黨的根基徹底拔掉，他通過對財政部支付帳目的清查，已經掌握了歷屆民主黨總統、大佬的黑材料，隨時動手也！