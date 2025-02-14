坦言集：美國接管

美國總統特朗普的親猶太政治立場正在顯露無遺。以哈的停火換俘行動受阻，雙方都指摘對方破壞停火協定。哈馬斯的控訴是以色列阻止赴加薩的人道救援，以方則以哈馬斯暫停換俘來指摘它違反協定。雙方爭持不下，特朗普便跳出來，要求哈馬斯在今個星期六中午前換囚，否則便會有地獄式的打擊。打擊便是美國的打擊，涉及美國會否出兵或參與以軍的攻擊。

以色列總理內塔尼亞胡支持特朗普的威脅，特氏更公開表示，美國不會購買加薩，而是「取之」（take it），並指加薩會是一個地產項目，全然不顧巴勒斯坦人對加薩的主權。而且進一步說要吞併以色列佔領的約旦河西岸，基本上不容許巴勒斯坦人回流當地，在聯合國支持下依「兩國方案」建國的機會。他甚至指巴勒斯坦人無權留在加薩和西岸，從而否定巴勒斯坦人的主權和建國，甚至要把巴人趕走，讓美國接管，替以色列完成今次戰爭的目標。鵲巢鳩佔，全無道德、公義，只是用武力脅迫的霸道行為。

特朗普要求約旦和埃及接收加薩人民，斥責阿拉伯國家不依從其主張收容巴勒斯坦人。重壓之下，約旦答應收2,000名兒童，特朗普仍然以撤走資助來威脅埃及。約旦的答覆相信特朗普仍不滿意，原因是他要驅趕的是約200萬加薩人民和近300萬西岸居民。自1948年以色列建國，已有幾百萬巴勒斯坦人避難於周邊國家，一說約旦現有四成人口屬巴勒斯坦難民，從經濟、社會負擔來看，埃及等是無法容納全體巴勒斯坦人。而特朗普有甚麼理由與權力清洗巴勒斯坦，讓美國接管、以色列殖民呢？巴勒斯坦與阿拉伯人民必然作反，1948年以色列建國已是實質侵佔，此所以戰火不斷。美國接管和驅趕巴人，只是製造出比以色列殖民統治更惡劣的政治後果。巴勒斯坦不可能亡族，阿拉伯民族不可能不援助。特朗普的強權不會解決以巴問題，而是美國介入，一起與以色列的猶太人跟中東的民族國家變成世仇，戰亂不可能止。

周六中午以後，便可知特朗普怎樣以地獄之火來再次燃燒巴勒斯坦與黎巴嫩、敍利亞等周邊國家。特朗普的商人心態並不反戰、畏戰，只是要計算得益、成本，更主要是會否成功。他既可因財捨戰，也可為財開戰，他眼中只有財，沒有人民（巴人以至美國人）的價值，後者可棄。