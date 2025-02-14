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綠Van轉彎撞倒 8旬翁傷腳

救援人員為傷者治理。 救援人員為傷者治理。
救援人員為傷者治理。
【本報訊】昨日下午約4時半，一輛專線小巴沿旺角亞皆老街西行，期間準備右轉入黑布街時，意外撞倒一名姓李（84歲）過路老翁，事主腳部受傷，一度懷疑被困車底。救援人員到場後，發現李翁只有鞋被車轆壓住，他的傷勢輕微，神志清醒，其後由救護車送院治理。意外原因有待調查。
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