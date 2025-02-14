財赤港府削撥款 城大：得不償失

指屬長期投資 有數十倍經濟收穫 香港面臨千億財赤，當局有意削減教育開支，首當其衝的便是大學撥款。城市大學校長梅彥昌昨日出席傳媒春茗時表示，在財赤下大學亦應「有福同享，有難同受」，在艱難時期與當局合作渡過難關，但亦強調用在大學的撥款是長期投資，如果不投資在大學上，香港長遠而言反而會得不償失，當投資一元，十多年後便有數十倍的經濟收穫。他又以學生為例，畢業後投入市場工作，會有好的人工，可以創造工作崗位及財富，所以長遠而言大學對香港的未來相當重要。

梅續指，現時整個世界，不少大學的撥款均被削減，部分英國、澳洲的大學更被減得非常厲害，相信當局會仔細考慮影響，尤其是香港有5間百強大學，不會減得太厲害。他更指如果不投資在大學上，反而是更大的錯誤。而假若大學撥款被削減，學校便需要開源節流，開支上盡量「有得減就減」，不過最重要的是人手，「Manpower（人手）唔減得，因為人才好難可以搵得番」，但會透過科技增加工作效率，以及減少不必要的工作，將人手用於重要的工作上。

被指有足夠儲備 稱屬誤會 首席及常務副校長李振聲則指出，城大近年與不少公司合作，尤其是對城大科研感興趣的企業，令得到的資源有所增加。另外亦會收更多海外學生，除了內地學生外，亦收更多外國學生，例如早前與哈薩克斯坦合作，由當地政府支付全費獎學金，每年收200名當地學生，「既有好嘅人才，亦有好嘅income（收入）。」

對於當局指大學有足夠的財政儲備，李振聲認為是「美麗的誤會」，當局見到的儲備數字，的確是城大手上的錢，但其實當中大部分已有特定用途，「例如我哋起緊一個新建築，將來啲單要找數，我未用啫」。如果扣除已有特定用途的錢後，其實只有一成左右可以隨意動用。

內地來港學生接連中伏，誤墮「假冒官員」騙案，根據城大紀錄，在2024年接獲逾30宗學生遇上詐騙的案件，涉款約1,500萬元。李振聲表示不認為城大及香港大學有特別多學生受騙，據他所知各大學的受騙情況都十分平均，並沒有那一間大學特別多學生被騙，又相信在校方主動進行多個防騙工作後，下學年的情況會有所好轉。

至於有指執法部門考慮在發出學生簽證時，要求學生上防騙課程，李振聲透露在下學年開始，所有同學都要完成防騙問卷，才可以正式開始上學，所以如果執法部門早一步做，要做完才拿到簽證，校方基本上是支持，亦認同相關做法。