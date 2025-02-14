深水埗賭檔拘11人 包括2巴裔通緝犯

【本報訊】深水埗區警員根據線報及經深入調查後，前日下午突擊搜查基隆街一單位，搗破一個懷疑非法釣魚機賭場，檢獲7部釣魚機、一批賭具及小量賭款。行動共拘捕11人（28歲至58歲），包括一名姓利（58歲）本地男子，涉嫌「管理賭博場所」；另外4男3女本地人、一名內地及兩名巴基斯坦裔男子，涉嫌「在賭博場所內賭博」。上述其中一名43歲巴裔男子同時涉嫌「未能出示身份證明文件」，而該名男子及另一名同為43歲的巴裔男子均被發現為通緝人士，涉嫌欠交罰款。所有被捕人現正被扣留調查。

上水冚地下竹館 5人被捕

此外，大埔區執法部門同日下午突擊搜查上水新發街一單位，搗破一個懷疑非法麻雀賭檔，在單位內拘捕一名姓張（57歲）女負責人涉嫌「經營賭博場所」；另外3男一女（58歲至86歲），則涉嫌「在賭博場所內賭博」被捕。警員亦檢獲一張電動麻雀枱、一批家具及約630元現金。該名女負責人已被暫控一項「經營賭博場所」罪；另外4人亦已各被暫控一項「在賭博場所內賭博」罪，案件將於下周二（18日）上午在粉嶺裁判法院提堂。