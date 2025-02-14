報販協會：連加煙稅致「三輸」局面
【本報訊】政府有意加大控煙力度，4月會將「控煙十招」提交立法會審議，其中會先禁薄荷味加味煙，再禁薄荷煙，後者無具體時間表。香港報販協會昨日舉行記者會，協會主席林長富指，連年加煙稅後私煙市場「做大做強」，吸煙率跌幅很少，報販的收入就跌一半、庫房煙草稅收入跌53億元，導致「三輸」局面。近期更有不法分子直接在「點心紙」上進行招聘，為青年人提供「培訓」，恐有青年誤入歧途。
生意跌近半 吸煙率僅降0.4%
林長富指出，政府過去兩年，每年加三成煙稅，令煙民覺得「食唔起煙」。由於賣煙為報販主要收入來源之一，去年加煙稅後生意跌近一半。不過，加煙稅後吸煙率僅跌0.4%，反映煙民們並沒有戒煙，更有不少轉食價錢較低的私煙。
他認為，政府將控煙措施分階段實施，已經比原先的「一刀切」方式好。不過他亦認為，兩種加味煙，包括水果味及薄荷煙亦不該禁。自從加煙稅後，私煙價格比合法煙低三分之二，已經導致私煙猖獗。不法分子不僅於花店、屋邨小店販賣私煙，甚至明目張膽，於屋邨常見的私煙「點心紙」賣煙之外，同時「招聘兼職」，標榜有「專人培訓」。政府立法禁止後，加味煙更會變成私煙販的「獨家銷售」產品。恐怕令更多人轉食非法私煙之餘，更易令年輕人為「搵快錢」誤墮法網。
協會於農曆新年前，聯同多個區議員收集私煙情報，並設立「私煙舉報箱」，約一個月已收到過百張點心紙，反映私煙氾濫問題。他強調，協會支持控煙，但並非加稅等極端做法，認為可透過調高合法吸煙年齡、教育等控煙，同時要打擊私煙。
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