報販協會：連加煙稅致「三輸」局面

林長富指出，政府過去兩年，每年加三成煙稅，令煙民覺得「食唔起煙」。由於賣煙為報販主要收入來源之一，去年加煙稅後生意跌近一半。不過，加煙稅後吸煙率僅跌0.4%，反映煙民們並沒有戒煙，更有不少轉食價錢較低的私煙。

他認為，政府將控煙措施分階段實施，已經比原先的「一刀切」方式好。不過他亦認為，兩種加味煙，包括水果味及薄荷煙亦不該禁。自從加煙稅後，私煙價格比合法煙低三分之二，已經導致私煙猖獗。不法分子不僅於花店、屋邨小店販賣私煙，甚至明目張膽，於屋邨常見的私煙「點心紙」賣煙之外，同時「招聘兼職」，標榜有「專人培訓」。政府立法禁止後，加味煙更會變成私煙販的「獨家銷售」產品。恐怕令更多人轉食非法私煙之餘，更易令年輕人為「搵快錢」誤墮法網。