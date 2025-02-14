監控郵遞搜工廈倉 破1400萬元私煙案

南韓抵港包裹可疑 循線拘收貨男子 海關近日檢查兩批由南韓入口的貨物時，察覺其X光影像有異，經仔細檢查後，在貨物內搜出大批懷疑私煙。關員之後採取監控遞送行動，再破獲屯門兩個工廈私煙倉，當場拘捕一名收貨男子。行動中，海關一共起獲約314萬支懷疑私煙，總市值高達1,400萬元。海關強調會繼續全方位打擊私煙，提醒市民切勿因私煙數量少而心存僥倖，以為能夠逃過法網。

海關根據風險管理原則，本周日（9日）及周二（11日）抽驗兩件由南韓抵港、報稱紙盒樣辦的貨物，發現X光影像有可疑，於是打開該兩件貨物進行檢查，繼而揭發內藏110萬支懷疑未完稅香煙。

保健食品口罩掩飾 根據郵包資料，該兩件貨物的收貨地址均為屯門一工業大廈的商用單位。關員在前日展開監控遞送行動，循線拘捕一名郵包收件人，並於對方租用的兩個商用單位內，起出204萬支同牌子懷疑私煙，相信該兩個單位均被用作儲存及分銷私煙，並以其他保健食品及口罩作掩飾。被捕人士為41歲中國籍男子，報稱任職商人；案中檢獲的私煙總值約1,400萬元，應課稅值約1,000萬元。

海關相信，今次行動成功瓦解一個利用跨境郵包走私香煙的集團。海關將繼續從不同層面全方位打擊私煙活動，堵截不同方式、不同渠道的私煙活動；呼籲市民切勿抱有僥倖心態，無論透過郵包、寄送、電話落單、網上訂購或街頭販賣，不論涉及的香煙數量多寡，只要有理由相信是未完稅香煙，海關定必嚴厲執法，市民切勿為貪圖利益而負上刑責。

根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬元及監禁兩年；根據《進出口條例》，任何人輸入或輸出未列艙單貨物，一經定罪，最高可被判罰款200萬元及監禁7年。