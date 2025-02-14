涉寶蓮寺虐狗案 廚師准保禁離港下月訊

被告 伍星耀

【本報訊】大嶼山寶蓮寺於去年8月驚爆懷疑虐狗事件，有工作人員懷疑以膠袋笠狗隻的頭，再將狗棄置在後山。事隔半年，懷疑涉案的男子被控3項殘酷對待動物罪，案件昨在西九龍裁判法院首度提訊。被告暫毋須答辯，案件押後至3月13日再訊，以便控方確認控罪詳情，被告續准以5,000元現金保釋，期間不得離港。

疑膠袋笠頭棄置後山 65歲男被告伍星耀，控罪書上報稱任職廚師。被告被控3項殘酷對待動物罪。首兩項控罪指他於2024年8月13日，在大嶼山寶蓮寺紅屋宿舍外，因胡亂或不合理地作出或不作出某種作為，而導致兩隻動物受到任何不必要的痛苦。餘下一罪指他於同日同地輸送或運載動物，而所採用的方式或盛放動物的位置，令該動物承受不必要的痛楚或痛苦。

被告在2024年8月17日被捕，之後被落案起訴，至昨日上庭應訊。控方申請押後4星期，以便確認控罪詳情，不反對被告繼續保釋。裁判官遂把案件押後至3月13日再訊，批准被告繼續保釋外出。

寶蓮寺去年8月曾在社交平台發文指，已接獲投訴指轄下員工帶走昂坪範圍的兩狗隻作遺棄。禪寺指，佛教以慈悲為懷，該寺一直善待昂坪流浪狗隻，為狗隻提供基本休息場所、安排絕育、打防疫針及一般醫療等。得悉事件後，已即時查問涉事員工，並安排人員前往涉事地點（深屈路轉入延慶寺路口）尋找狗隻。而涉事兩狗隻最終亦分別被尋回。案件編號：WKCC 604/2025