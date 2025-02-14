貓貓危站露台墮斃 未裝窗花 戶主就逮

【本報訊】本周二（11日）中午時分，一隻布偶貓懷疑由大埔白石角海日灣二期高處墮下，倒臥地面當場死亡。愛護動物協會收到街坊通知，隨即派員到場跟進，並於翌日將事件通報執法部門。前日下午時分，警員經初步調查後，以涉嫌「殘酷對待動物」拘捕一名男戶主，他已獲准保釋候查，須於3月上旬報到。

愛協去年接報登門視察

據了解，案中慘死的雌性布偶貓年約兩歲，自去年起，鄰居已多次發現被捕住戶的貓貓在單位露台的圍欄上危站，並將相關相片上載到社交媒體，引來不少網民批評飼主做法。愛協在當時接獲相關投訴，曾經登門視察，發現單位內養有4隻貓；而該住戶聲稱單位難以安裝窗花，最後將兩隻英國短毛貓交予愛協，並指稍後會將其餘兩隻緬因貓及布偶貓交予友人照顧。不過，街坊其後仍然發現有貓貓危站露台危險位置。