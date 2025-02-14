情人節男士買花手緊 逾90%訂單低於千元

【記者陳澋俊報道】踏入情人節，眾多男士於昨日已提早到旺角花墟選購花束予伴侶。花店均展出精選花束放在當眼處。不過，有花店負責人透露在經濟環境較差之下，同行入貨審慎，按年少約30%，而情人節在工作日，料男士們仍會送花表心意，只是比較手緊。她透露，今年逾90%客人預訂低於千元的花束，形容價格回到10年前「薄利多銷」。

花墟於農曆新年過後已「大變身」，幾乎全部花店都展示酒紅、粉紅色的情人節玫瑰花束，琳琅滿目。情人節前夕，眾多男士現身選花，部分人揀選中、大束花，盛惠數百元至過千元，更多人挑選約150元的較小束花，相信在經濟較差下旨在表心意。

實惠款式需求高 帶動銷情 卉豐花業經理梁嘉兒指，近期批發予花店的生意較去年少近30%，自己亦相應取少了花材。她指市場對花束仍有一定需求，但超過1,000元的訂單只佔10%，個別款式訂單「5隻手指都數得晒」。反之，實惠款式需求強勁，令整體銷情按年稍上升，截至前日整體有約400束花的訂單，但預料今年的人流一般。

至於最近天氣時冷時暖，梁表示鮮花來貨價變貴，質素亦不及預期，舉例指有一款最近來貨的鮮花因天氣過冷而「好像鉛筆一樣不會開」，令花店要急換類似的花材。她又表示明年情人節撞正年廿八，估計屆時難以同時推售賀年鮮花及情人節花束。