東呼即應：速配交友大行其道 東呼即應教脫單招數

有參加者9年食白果 專家：要求太高之過 今日情人節，正當不少人關注買甚麼禮物給另一半、如何安排慶祝活動之際，更多人卻為找不到伴侶而煩惱。時下愈來愈多人參與交友約會公司的「速配」活動及玩交友App等。《東呼即應》訪問兩性專家講解告別單身錦囊，指見過有連續參與活動9年仍未找到「目標」者，皆因要求太高。此外，雖然不少交友App免費，但線下實體交友活動參加者能面對面認識新朋友，並非網上文字及表情符號溝通可比，又提醒交友App經常出現以照片騙人，甚至以「交友」為名傳銷為實的情況。

32歲的大丘（化名）多年來從未與異性交往，為了脫離單身行列，開始參加不同的快速約會活動，他認為工作環境令他難找到另一半，之前一直做物流文職，業界基本上沒有女士任職，加上受家庭背景影響，父母關係差，又看到現時離婚率高、互相背叛等，因自卑、沒信心及怕受到傷害，故不敢開始一段關係。

「香港婚活」始創人Anita指出，有一位開業至今連續9年都參加活動的人，每年出現數次，大家猜測他是否婚後再來，但其實是他要求極高，這男士已經50多歲，樣貌各方面都保養得很好，看來只有30多歲，他希望找一位女性跟他一樣保養得好，又要跟他背景差不多，從加拿大回來等，所以一直未能成功，以至於要年年都來。

拖字訣人士難發展關係 Anita又指，那些超級「拖字訣」的人通常都較難或無法發展關係，她指有一位女性朋友，30多歲從沒拍過拖，在女校畢業，又不是在多同事的大公司工作，平時朋友聚會都會害羞，所以在人群中不算顯眼，結果將近40歲還沒有拍拖，亦無動力找伴侶、化妝、多認識朋友。仍未踏出第一步擴闊社交圈子的人，也很難找到伴侶。

去年10月，Anita的公司進行網上調查，發現有46%的香港情侶因性格或價值觀差異而分開，線下交友活動參加者P（化名）便是其中之一。P指出，不喜歡「拍散拖」，對上一次談戀愛後，單身起碼約兩年。他不是說話很厲害的人，指參加興趣班可以改善社交技巧、待人處事，傾談方面如何顧及對方感受等。

另一位線下交友活動參加者瞳瞳（化名）指出，曾經短暫使用交友軟件，但之後發現多數遇到傳銷或推售保險、美容的人，覺得浪費時間。即使曾經試過約見對方，但相處後也會覺得線上跟線下的交流有不同，接觸過一兩次後覺得不太適合自己，就沒有再聯絡。

宜面對面交流深入了解 「緣宇宙」負責人Singhin認為，線上線下交友最大分別，在於線下實體交友活動，能夠面對面認識新朋友，才會有溫度和熱度，相比線上交友軟件只透過文字或表情符號溝通，很難真正了解對方及其內涵。亦有報道指，一些線上交友軟件經常出現騙案，例如涉及美容、倫敦金或保健產品等，正正反映線下實體交友活動的價值。

他續指，即使不是金錢損失的騙案，交友App亦可能出現「照騙」，當真正約出來見面時，發現跟照片不同，對對方的印象亦相差太遠，期望落差也會令他們很失望，所以就算一些交友軟件是免費的，但其實仍會浪費時間成本和精神成本。

交友公司始創人Anita Singhin（右）說交友App可能會出現「照騙」。 東呼即應爆料熱線