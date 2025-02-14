2‧23深港馬拉松試賽 深圳灣口岸停通關9小時

【本報訊】深港馬拉松測試賽將於本月23日舉行，執法部門昨日表示，屆時深圳灣口岸通關服務將暫停，附近部分道路亦會因應封閉，跨境車輛可按指示由其他口岸通關。另外，受通關服務暫停影響，九巴及皇巴也會加強邊境管制站及相關接駁路線服務。

凌晨2時至上午11時管控 執法部門表示，受比賽影響，深圳灣口岸通關服務將暫停，深圳灣公路大橋、港深西部公路及廈村交匯處亦將於23日凌晨2時至上午11時實施臨時管控。屆時，沿元朗公路東行、元朗公路西行及廈村路行駛的車輛將禁止駛入以上路段。同時，在通關服務暫停期間，持深圳灣口岸有效封閉道路通行許可證的跨境貨車及私家車，可按指示轉往落馬洲/皇崗口岸、文錦渡口岸及香園圍口岸。

公共交通方面，九巴路線B1天水圍（天慈）往返落馬洲站將設短途特別班次往返元朗及落馬洲站，以及設短途特別班次由新田往落馬洲站，最頻密時段預計3分鐘一班；276B天水圍（天富）往返上水（彩園）最頻密時段每15分鐘一班；B9屯門站往返香園圍口岸將設特快班次，由屯門站直達香園圍口岸而不經元朗，最頻密時段每12分鐘至15分鐘一班。另外，B9A、79K、261以及279X路線將在需要時加強服務。

九巴表示，從屯門出發往深圳的乘客，可在屯門站乘坐路線B9，直接前往香園圍邊境管制站；或在元朗形點I落車，轉乘路線B1，到達落馬洲支線管制站前往內地。同時，皇巴士（新田皇巴站往返皇崗口岸）亦會在有需要時加強服務。