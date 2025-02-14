何宛淇殘奧奪雙金 擬設獎學金鼓勵青年

【本報訊】去年巴黎殘奧港隊取得3金4銀1銅共8面獎牌，是近4屆中最好成績，其中何宛淇包辦BC3級硬地滾球女子個人賽及混合雙人賽金牌，成為港隊大贏家。她近日與其教練兼丈夫李榮傑接受馬會刊物《駿步人生》的訪問，分享硬地滾球與夫妻之道。

現年31歲的何宛淇，因罹患先天脊髓肌肉萎縮症，兒時經常進出醫院，曾一度失去生存鬥志，但在母親的悉心照顧下，她決定堅持下去，並在中學時期接觸到硬地滾球。她在16歲首次代表香港出戰青少年亞殘運即贏得雙金，但隨後病情轉變迫使她轉至BC3組別參賽，須利用管道發球，且在比賽時須由一名助手協助使用管道。

李榮傑回想，兩人由「白紙一張」到殘奧雙金之路，坦言8年來充滿艱辛。他們在2016年首征里約殘奧取得第5名，2020東京奧運與獎牌擦身而過，最終在去年巴黎殘奧硬地滾球個人及混雙賽連奪兩金。何宛淇計劃運用「賽馬會優秀運動員獎勵計劃」共300萬元獎金，設立「何宛淇獎學金」，去幫助年輕人作多元化發展，發掘自己的興趣和目標。

談夫妻之道：溝通最重要 何宛淇與李榮傑於去年初成婚，夫妻相處之道源於多年來的磨合與爭吵。李榮傑在何宛淇生命中扮演多重身份，他笑言最喜愛的還是當「丈夫」，並強調回家後不談球場的事。何宛淇認為溝通至關重要，並感謝李榮傑多年來的陪伴，「我常常都說，我們不是1+1等於2，而是0.5+0.5等於1。」彼此共同成長，追求夢想。兩人透過相互理解與支持，讓生活的拼圖更加完整。