保障AI發展 目標上半年交版權修例草案

【本報訊】政府去年就是否需要修訂《版權條例》對人工智能（AI）技術發展的保障進行公眾諮詢，當局交代諮詢結果，指大多數回應者均支持引入「文本及數據開採豁免」，但不宜就AI生成作品硬性訂明和分配侵權者的法律責任，而當局目標是今年上半年向立法會提交修例草案，對人工智能技術發展的保障。

當局：多數人撐特定豁免 商務及經濟發展局和知識產權署向立法會提交的文件指出，政府在兩個月諮詢期收到62份書面意見，其中在計劃引入的特定版權豁免方面，大多數回應者，包括創科業界、知識產權業界的專業團體、法律界及商會等，都支持引入「文本及數據開採豁免」，即容許版權使用者合理使用版權作品，作電腦數據分析和處理，包括AI模型訓練，認為有關豁免可以促進AI產業的可持續發展。

但版權擁有人普遍反對引入有關豁免，認為損害版權擁有人的利益，並違反世貿組織有關協議中的標準。

政府認為有必要在《版權條例》中引入文本及數據開採豁免，但應施加適當限制條件以保障版權擁有人的權益，包括為版權擁有人提供「選擇退出」選項，即讓版權擁有人保留權利不容許材料用作訓練AI模型。

在AI生成作品的版權保護、AI作品侵權的法律責任等方面，政府考慮回應者意見及整體情況後，認為不宜就AI生成作品硬性訂明和分配侵權者的法律責任，可透過制訂指引，闡述現行適用的法律條文及原則，如何應用於涉及AI生成作品的侵權個案。