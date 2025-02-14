主席鍾庭耀：今年似是退休好日子

鍾庭耀

【本報訊】長期從事民意調查的鍾庭耀，早年出任香港大學民意研究計劃總監，曾爆出被政府「陰乾」論，他及後退休另起爐灶成立香港民意研究所，並擔任主席及行政總裁，而在2021年泛民主派初選55人被拘捕後，國安處人員曾到負責設計初選系統的民研調查，檢走部分資料及鍾的手機，而上月初他在香港民研網頁貼文中，亦指2025看來是一個退休的好日子。

港大民意研究計劃由90年代初成立，期間惹起不少爭議，包括在2000年7月爆出時任特首辦高級特別助理路祥安向港大施壓，要求停止進行對政府及特首民望的民調，之後亦曾被親中人士抨擊民研偏幫泛民，又曾引發身份認同爭議等。至2000年起該計劃不再獲大學資助，改以自負盈虧經營。

曾捲初選案 被檢走手機 在2019年4月，隨着鍾退休離開港大，以眾籌方式另起爐灶，成立香港民意研究所。在2020年民主派發起初選投票，國安處在2021年初以涉嫌違反《港區國安法》拘捕55名民主派人士，並曾到負責設計初選系統的民研調查，搜查其位於黃竹坑及灣仔的辦公室，檢走大量文件和鍾庭耀的手機。

民研在2023年6月取消發布「六四周年調查報告」，其後又宣布不再公開發布10項調查系列，涵蓋市民身份認同、國家民族問題及立法會議員民望等。去年7月，民研宣布因數據未有人付款下載，暫時擱置六四、行會成員民望等3調查；10月再宣布擱置紀律部隊和政治團體民望兩項調查。

上月9日，鍾在民研網頁發文，指數字上，2025是一個非常巧妙和工整的數字，它是0+1+2+3+4+5+6+7+8+9的平方，也是以上所有數字3次方的總和，2025看來是一個退休的好日子。