檢討2元乘車拒「落水」 九巴促政府自行承擔

【本報訊】政府正檢討2元乘車優惠，料本月26日發表的《財政預算案》或會有所變動。有意見認為應由營辦商提供更多優惠。九巴昨日向傳媒表示，疫後市民的出行習慣改變，對比2018年，去年18歲至64歲的成人客量下跌12%，生意經營艱難；而長者長車短搭的數字也不算太多，濫用2元優惠的數字更少，認為不應由承辦商「落水」做優惠，社會福利應由政府承擔。

稱客量下跌經營困難 九巴表示，2元優惠政策比較被動，不應由營辦商負責，形容「任何要落水嘅變動我都會形容係百上加斤。」九巴強調，一直有配合當局打擊濫用2元優惠，但濫用數字本來就少，轉用樂悠咭後每月更低過1%；長車短搭方面亦不算太多，以新界長線為例，數十名2元車資乘客才可能有一、兩人。

而疫後市民出行習慣改變，夜晚少出街，假期周末多北上，雖然港府早前曾推出一系列夜繽紛活動，營運一度有改善，但很快便打回原形，加上員工薪酬支出、油價波動及各項成本上升開支通脹等，營運極具挑戰；並引述九巴財務狀況指，2023年九巴專營權只有約2,000萬元盈利，對巴士公司長遠發展不理想，「其實（開支）放入銀行賺利息都多過做巴士賺2,000萬（元）。」

九巴稱正與運輸署研究其他適合推雙向分段收費的區域，但關鍵須確保不會影響長途乘客，令他們無法上車。九巴續稱，未來將會發展旅遊線及非票務收入，以增加財政收入，例如已正改裝10架舊車作開篷巴士行走HK1線，或其他九龍區新路線，首架車最快於4月營運。

今年上半年亦可在巴士廠提供商用車充電服務，九巴亦正爭取在各區巴士轉乘站增設便利店、速遞郵件領取箱或收發站，會與相關政府部門商討土地使用和經營安排。