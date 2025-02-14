電車申加價 議員憂客量流失

【本報訊】電車公司相隔兩年向政府申請加價，加幅介乎6.6%至15.3%。有議員昨日表示，電車加價將拉近與巴士票價，憂慮電車流失固定客流。有電車工會代表指出，電車上次加價後，員工薪酬及津貼均有增加，有助挽留員工。

議員陳學鋒在電台節目表示，電車加價後，將拉近與巴士票價距離，擔心電車會因此流失固定客流，造成惡性循環。他續稱，不少旅客會到堅尼地城電車站「打卡」，認為電車特色可配合旅遊，電車公司可進一步吸引旅客，推出更多紀念品。

工會反指有助挽留員工 香港電車工會主席葉永勝表示贊成公司加價，指港鐵西港島綫通車後，電車乘客量開始下跌，「兩元乘車優惠」推出後更令客量直線下跌。另外，公司在2022年加價後，員工有加薪及新增津貼，其後公司將「關愛津貼」納入底薪，並推出「貢獻獎金」等措施，挽留不少年輕員工，人手稍為增加，員工平均年齡下降。他又提到，電車車架及預製組件屬本地製造，這種工藝要傳承，若薪酬待遇不夠好，難以培訓人才。

電車公司周二（11日）表示，已向運輸署提交票價調整申請，12歲或以上人士車費由3元增至3.3元，3歲至11歲小童車費由1.5元增至1.6元，65歲或以上長者票價由1.3元調高至1.5元，月票收費則維持260元不變，加幅介乎6.6%至15.3%。立法會交通事務委員會將於本月21日開會討論，電車加價須經行政長官及行政會議審批才能通過。