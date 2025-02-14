會展去年辦逾800活動 參觀人次增35%

【本報訊】政府推行盛事經濟，作為其中一個舉辦活動場地的香港會議展覽中心，會展管理公司昨日表示，去年共舉行812項活動，包括33個新展覽，全年參觀人次逾800萬，較2023年上升35%。而海外買家亦顯著上升，當中去年11月舉行的亞太區美容展，中東買家升逾40%。此外，今年將有兩個大型國際醫學會議來港舉行，並會在4月舉辦國際試食節等，形容旺丁兼帶動香港經濟。

亞太美容展中東買家多4成 會展管理公司董事總經理梅李玉霞指，去年灣仔會展中心業績不俗，形容商務活動已100%回歸，全年活動共有812項，全年參觀人次達818萬，較2023年的604萬人次上升35%，鞏固香港作為亞洲首選會展場地的地位，亦推動香港經濟發展。

她預告，會展今年會引入多項新展覧活動，包括4月會舉辦國際試食節。而年內就舉行兩個國際大型醫學會議，料可吸引逾8,000名全球各地專家出席。政府稱要開拓中東和東盟市場旅客客源，會展於去年11月舉行的「亞太區美容展」，來自香港以外地區的買家佔參觀人士總數逾七成，當中來自中東的買家增加四成。而會展早前設置的清真設施，如祈禱室等也有中東遊客使用。

她續指出，今年會引入與加密貨幣、Web 3及金融等多項專業會議展覽活動，指會議展覽是推動香港經濟的引擎，藝術及財經科技的發展，為香港爭取更多新展覽，建立經濟圈，為中小企提供交流平台。