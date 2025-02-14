大熊貓孖寶貴賓團 免排隊盛惠1500元

後日海洋公園亮相 逢朝10晚3登場 港產大熊貓龍鳳胎「家姐」、「細佬」於後日將與公眾見面。海洋公園透露牠們將於每日朝10晚3出場，亮相的5小時期間，會「流水式」安排排隊的訪客入場而毋須取籌，料每日最多可招待5,000人。公園又會在開園前辦40人「貴賓團」，每位收費1,500元，期望能開源創造更多收入。

每日可招待5000人 即將滿半歲的港產大熊貓孖寶人見人愛，「契爸契媽」終於可在下周日一睹牠們的真面目。海洋公園主席龐建貽表示，孖寶尚幼需要照顧，例如要安排時間予媽媽「盈盈」餵奶及做檢查訓練，因此只能開放5小時予公眾及旅客探望，初時會安排在每日上午10時至下午3時與公眾見面。他提到大熊貓之旅展館只可容納大約100人，料每小時可有約800人至1,000人入內，料難再增加每日招待人數。他建議「契爸契媽」在平日來探望孖寶，便可在展館內有多點時間與牠們打卡。

不過，如「契爸契媽」想慢慢探望「家姐」、「細佬」及不想排隊，龐建貽透露海洋公園將推出「貴賓團」，每日一團、每團40人、每位1,500元。園方將在開園前大約早上9時15登記，9時半率先入場參觀。他提到貴賓團是為上班族而設，方便他們上班前來見大熊貓，毋須排隊，亦期望能夠借助貴賓團創造更多收入，會向貴賓提供證書紀念他們來看大熊貓寶寶的一刻。

至於「貴賓團」收費會否過高，龐建貽指海洋公園屬非牟利機構，但需要自負盈虧，而活動已參考不同地區相關活動經驗，認為市場會接受，又說收益扣除成本後將用作大熊貓保育發展工作，但不設親身接觸大熊貓。他透露將會推出新的大熊貓活動，包括可供大眾參與製作大熊貓零食、由大米粉及黃豆粉等混合雞蛋蒸成的窩窩頭；利用大熊貓糞便製造再造紙等。

大熊貓坐上49郵筒 另外，園方還準備每日安排數個時段網上直播「家姐」、「細佬」的生活，方便未能入場的大熊貓迷，亦透露剛過去的新年期間有近10%升幅，商品銷售亦有20%增長，期望大熊貓熱潮能延續趨勢。而文化體育及旅遊局、旅遊發展局、海洋公園與香港郵政亦聯手乘大熊貓熱潮，將全港的49個郵筒「變身」成為大熊貓主題立體郵筒，3D打印出來的大熊貓孖寶會坐在郵筒上與市民及旅客打卡。首批5個郵筒率先於銅鑼灣及南區登場，其中一個位於銅鑼灣百德新街。另外，多個港鐵站及列車將布置成大熊貓主題，包括金鐘站。