涉駕Tesla剷路傷4人 女教師還押候審

【本報訊】一名女教師於去年在觀塘駕駛Tesla沿協和街往秀茂坪方向行駛，在右轉入月華街時失控衝上行人路，撞倒4名途人，令一名5歲女童及一名女子重傷。女教師被控危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害等兩罪，原定昨於荃灣法院（暫代區域法院）答辯，但法官指涉案兩項控罪性質相近，質疑現時的控罪是否合適。控方最終要求把案件押後至3月6日以待索取法律意見，並獲法官接納，被告則放棄保釋須還押。

女被告姚雨恩（30歲，教師）被控一項危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害罪及一項危險駕駛罪。控罪指被告於2024年1月29日，在觀塘協和街與月華街交界，在道路上危險駕駛一輛私家車，引致周姓及楊姓女事主身體受嚴重傷害。

官質疑控罪是否合適 女被告原已準備認罪，但區院暫委法官韋漢熙指，被告現時面對的兩項控罪，均涉及同一宗案件，首項控罪中已包括危險駕駛，案情內亦無分開兩條控罪處理，故建議律政司應修訂控罪。控方表示須再索取法律意見，並申請將案件押後，法官最終批准押後，並指下次開庭時將聽取被告答辯。案件編號：DCCC 951/2024