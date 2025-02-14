瞞債呃遮仔會貸款 前警長判社服令

【本報訊】一名前警長涉嫌在申請延遲退休時隱瞞個人債務，並向警察儲蓄互助社（俗稱「遮仔會」）詐騙貸款，涉及逾6萬元。他早前承認代理人使用文件意圖欺騙其主事人及欺詐共兩罪，昨於西九龍裁判法院被署理主任裁判官鄭念慈判處220小時社會服務令。辯方求情指被告初犯、有悔意，冀法庭接納報告建議，判被告履行社服令。鄭官考慮到被告的背景，選擇認罪，無證據顯示有人有損失，判處社服令。

48歲被告林江龍，報稱是前警長。被告承認兩項控罪，首項控罪指他於或約於2021年4月27日，意圖欺騙其主事人而使用文件，即使用「超過訂明退休年齡的警務人員繼續服務計劃」申請中的債務申報表格，而該文件是對香港警務處有利害關係，及在要項上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，即他沒有任何未償還債務；從未受個人自願安排所規限，以及是他明知意圖用以誤導香港警務處的。

涉拖欠近百萬債務 第二項控罪指，被告或約於2018年7月30日，沒有披露他的所有未償還債務，意圖詐騙而誘使香港警察儲蓄互助社的職員向他批出一筆62,280元的貸款。

案情透露，被告於2021年4月底向警務處申請參加計劃，在申報表格上訛稱沒有任何未償還債務，亦從未受「個人自願安排」所規限。廉政公署接獲貪污投訴遂展開調查，發現被告提出申請時尚欠兩間財務公司及儲蓄互助社債務共約24萬元，並曾經受「個人自願安排」所規限。被告又承認於2018年7月底向儲蓄互助社申請貸款時，隱瞞當時拖欠兩間財務公司債務共約71萬元，誘使儲蓄互助社向他批出一筆約6.2萬元的貸款。案件編號：WKCC 4557/2024