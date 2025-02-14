安樂工程 子企捲性騷醜聞 女職員索償入稟

鄭若驊夫潘樂陶旗下 前律政司司長鄭若驊丈夫潘樂陶始創的安樂工程，其子公司「安樂機電設備工程」，捲入懷疑職場性騷擾事件。有已離職女員工日前入稟區域法院，指男上司在3年間不時性騷擾她，包括形容她「好身材」、「風韻猶存」，又公開捏造稱她是夜總會主管等。她向公司投訴，卻被告知是公司文化。她指控男上司及公司違反《性別歧視條例》，要求賠償，惟入稟狀中沒有列明具體金額。案件現排期於4月30日作首次聆訊。

安樂機電設備工程有限公司就事件作回應指，公司設有內部機制處理員工的投訴和不滿，並會一視同仁，公平公正地處理每宗個案，相關個案已交由律師處理，現階段不宜作出評論。

控男上司屈做夜總會 原告是楊慧儀，被告是鄭偉能及安樂機電設備工程有限公司。資料顯示，安樂機電設備工程是律政司前司長鄭若驊丈夫潘樂陶始創的安樂工程的子公司。入稟狀指，原告自1990年在安樂工程任職，2010年開始在安樂機電設備工程有限公司工作，擔任電話中心經理，至2024年8月離職。被告鄭偉能是安樂機電設備工程董事總經理。

原告指，2021年起，原告經常受到鄭偉能的言語侮辱，其中在2021年7月一次部門聚會中，鄭向其他同事說「應該派Jackie姐（原告）呢啲咁好身材同風韻猶存嘅女同事去做公關知客招待客人」。同年10月，在另一次聚會中，鄭向其他同事說，原告是夜總會主管；鄭另曾公開說「我同Jackie有嘢」。原告強調，上述說話純屬虛構，並令她感受辱。

原告續指，2022年6月一次會議中，原告使用按壓式消毒液時，因管口堵塞，消毒液噴到一名男經理身上。鄭偉能即作嘲笑指，原告試圖「顏射」到該經理身上。2023年3月，鄭又問原告，何以向潘樂陶博士稱，只喜歡前上司John Collier，鄭說「你咁喜歡個死鬼佬（John Collier），你喜歡湊鬼呀嘛，快啲去×個死鬼佬啦，去含×啦」。原告指鄭偉能要求她要對他人稱最喜歡鄭，並叫原告大聲重複這承諾。

稱遭告知是公司文化 原告表示，2023年4月，她曾向安樂工程人力資源總監告知相關性騷擾，但在翌月獲告知，該投訴將由潘樂陶及鄭偉能共同處理。原告指鄭參與處理對她不公平並表明反對，但公司指這是由潘樂陶下令。原告指其後她的投訴不但被無視，她還被告知，鄭偉能的作為，包括講性器官或邀請發生性行為，其實是公司文化。原告現要求法庭頒令被告涉違反《性別歧視條例》，並要作出賠償及作書面道歉。案件編號：DCEO 2/2025