醫健：職場健康：參加「全港傑出職安健員工嘉許計劃」 嘉許職安健達人

你是否曾經留意，在你的工作環境中，有這麼一位默默守護大家安全和健康的同事？他/她不但身體力行，積極推動職安健，還時刻關心同事的工作安全與健康，提醒大家開工前做足安全措施。此外，他/她更主動帶領同事參與職安健活動，營造良好的工作安全文化，並透過日常觀察及聆聽同事反饋，指出不少安全隱患並提出創新的職安健建議，幫助預防意外發生。這些職安健達人值得被發掘，被嘉許！