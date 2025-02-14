醫健：職場健康：參加「全港傑出職安健員工嘉許計劃」 嘉許職安健達人
你是否曾經留意，在你的工作環境中，有這麼一位默默守護大家安全和健康的同事？他/她不但身體力行，積極推動職安健，還時刻關心同事的工作安全與健康，提醒大家開工前做足安全措施。此外，他/她更主動帶領同事參與職安健活動，營造良好的工作安全文化，並透過日常觀察及聆聽同事反饋，指出不少安全隱患並提出創新的職安健建議，幫助預防意外發生。這些職安健達人值得被發掘，被嘉許！
「第十七屆全港傑出職安健員工嘉許計劃」現正接受提名。嘉許計劃由職安局、勞工處、立法會勞工界議員及勞顧會僱員代表合辦，目的為響應每年4月28日「世界工作安全健康日」，推廣職業安全健康，並表揚在各行各業致力推動安全文化的員工。
比賽設有「機構/企業組」及「工會組」:
1.機構/企業組
分前線員工組、管工及管理層3個組別
每組各設金、銀、銅及優異獎，並各設現金獎
2.工會組
設金、銀、銅及優異獎，並各設現金獎
重要日期：
3月7日（星期五）：截止報名及遞交報告
4月7日至9日（星期一至三）：入圍者面試
4月中旬：公布得獎名單
4月28日（星期一）：頒獎禮及晚宴
職業安全健康局
www.oshc.org.hk
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