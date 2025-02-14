調查：70%人從未聞呼吸道合胞病毒

【本報訊】除了流感病毒外，呼吸道合胞病毒（RSV）也受到關注。有機構昨公布調查，發現近七成人未聽過RSV，95%人士無接種相關疫苗，超過一半誤以為接種流感疫苗能預防RSV感染。有醫生指，心臟衰竭患者感染RSV後，入院風險是常人的8倍，住院期間死亡風險更是常人的1.8倍。該機構建議高危人士應依照醫生建議盡快接種RSV及生蛇疫苗，降低病毒感染及死亡風險。

糖心腎抗感染聯盟於去年12月至今年1月，訪問984名50歲或以上長期病患者。結果顯示，近五成受訪者對RSV預防的意識較低，雖然接近一半的病人組織患者了解感染RSV後有高或極高的併發症風險，但只有少於20%的街訪患者認為會出現併發症，顯示公眾的警覺性較低，需加強公眾教育。

糖尿患者感染住院率飆11倍 內分泌及糖尿科專科醫生李智豪指出，糖尿病患者感染RSV後的住院機會增加11.4倍，且更容易出現重症及死亡。他解釋糖尿病患者的免疫反應較弱，使其在感染RSV後更容易出現嚴重併發症，尤其是下呼吸道感染。

針對生蛇情況，調查發現27%的受訪長期病患者曾經生蛇，其中25%經歷過復發。超過一半受訪者受後遺症影響，當中一成人的後遺症持續逾一年。對於未經歷過生蛇的受訪者，約四成指不擔心生蛇及後遺症的風險。

感染及傳染病專科教授孔繁毅解釋，受訪者不接種疫苗的主要原因包括缺乏政府或家庭醫生的建議，疫苗種類繁多及對接種必要性的懷疑。他指疫苗可以有效預防RSV及帶狀疱疹這兩種疾病，建議政府加強公眾教育，尤其針對高危人士，優先進行資助，以及呼籲長者及長期病患接種疫苗。