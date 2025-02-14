年輕醫生染產志賀病歿 網民惋惜盛讚為人

【本報訊】瑪嘉烈醫院腫瘤科日前爆出產志賀毒素大腸桿菌感染群組，一名年輕腫瘤科醫生疑染病後於上周五（7日）死亡，事件目前仍在調查當中。今日為死者頭七，記者於昨日到瑪嘉烈醫院了解情況，院內腫瘤科大樓大致如常，院方亦於醫院主座地下設置「追思閣」，供相關人士追悼亡者。有不少網民於網上對醫生英年早逝表示惋惜，感謝他盡心盡力服務病人。

瑪嘉烈主座設追思閣 離世醫生於瑪嘉烈醫院腫瘤科工作。事隔數日，該院腫瘤科大樓如常，不論是腫瘤科辦公室或是門診亦未見有特別安排。院方特別於醫院主座地下設置「追思閣」，讓醫護、家屬及病人追悼。有自稱是離世醫生友人的網民於社交平台發文，指每當有年輕癌症病人求醫，該名醫生都會心痛病人而「眼濕濕」，希望逝者可於天堂開開心心。

有網民就留言指，網上不少人盛讚死者為人，相信他非常用心對待同事及病人，加上他年紀輕輕，剛領取專科資格，為香港失去這位良醫感到可惜。

瑪嘉烈醫院日前出現產志賀毒素大腸桿菌感染群組，3名腫瘤科年輕醫生疑染病，其中一名醫生於上周四（6日）入院後病情急轉直下，翌日便離世。衞生官員、醫管局均對事件深表哀痛，指該醫生於生前盡忠職守，病發前一刻仍於病房照顧病人。衞生防護中心正繼續進行調查，並會盡快交代事件。