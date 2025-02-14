7個月大女嬰心衰竭危殆 急求心續命

【本報訊】香港兒童醫院一名女嬰確診擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，心臟功能大約剩餘兩成，完全依賴儀器支援心臟循環功能以維持生命，目前於兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況危殆，急須心臟移植延續生命。院方呼籲大眾關注和支持器官捐贈，增加女嬰獲得心臟移植的機會。

拖延恐現嚴重併發症 女嬰名為祈祈，7個月大，B型血，重7公斤。她去年9月14日因食欲不振和嘔吐等，到博愛醫院急症室求診，之後轉送屯門醫院，出現心源性休克，同日轉送香港兒童醫院兒童深切治療部。在同月25日接受肺動脈繃紮手術，3日後病情惡化，要施行心肺復甦法及接駁體外膜氧合器，並使用呼吸機及強心藥物維持生命。在上月13日，祈祈的導管位置感染，併發敗血症，曾出現呼吸衰竭，周三（12日）再次出現呼吸困難，驗出血液中有細菌，正接受抗生素治療。

兒童醫院表示，祈祈確診擴張性心肌病變，導致心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，完全依賴雙心室輔助器支援心臟循環功能以維持生命，由去年9月至今一直於兒童醫院兒童深切治療部留醫，目前清醒，靠胃喉餵食，情況危殆。院方續指，心臟移植是唯一能延續生命的方案，須盡快進行，否則很大機會出現嚴重併發症，包括腦出血、中風、感染等，隨時有生命危險。

院方又指，祈祈已被納入心臟移植輪候名單超過4個月，是同體形病人的首位。祈祈在去年10月時已尋求遺體心臟捐贈，當時已開展與內地配對機制，但符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時仍未覓得合適心臟作移植。院方指出，合適捐贈者的血型不限，體重介乎7至22公斤。