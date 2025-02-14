流感持續升溫 11日添62亡魂

錄102宗成人重症 學校院舍爆不停 農曆新年假期完畢，流感持續肆虐，上周再奪36命！衞生防護中心於昨日公布本港最新流感情況，指現時本港處於流感季節，整體流感活躍程度維持在高水平。上周（2月2日至8日）錄得65宗成人重症個案，其中36人死亡，按周分別升10宗及4宗。而本周首4日（9日至12日），中心已錄得37名成人重症個案，其中26名患者已經離世。上周共有13宗學校及院舍流感爆發個案，有57人受影響，較前一周的5宗爆發影響28人，宗數及受影響人數均按周升逾一倍。另外，本周首4日已錄得10宗學校及院舍爆發個案，有47人受影響。

87%樣本為甲型H1流感 防護中心昨日公布新一期《新冠及流感速遞》，指本地新冠仍維持於低水平，上周未有錄得爆發個案，重症及死亡個案則有一宗。不過流感活躍程度就處於高水平，中心上周於定點普通科門診及私家醫生診所錄得的流感病例，分別達12.7宗及38.6宗，按周升2.4宗及4.2宗。中心實驗室收集的1.1萬個呼吸道樣本中，有10.23%帶有甲型及乙型流感病毒，高於前一周9.77%。已分析的樣本中，有87%為甲型H1流感、9%為甲型H3流感。

重症方面，上周有65宗確診流感並需入住深切治療部或死亡的成人個案，當中有36名患者死亡。65宗成人個案中，有41人未接種流感疫苗。由今年第二周開始的流感季節起，截至前日，中心共錄得301宗流感重症或死亡成人個案，有186名患者死亡。全部重症患者中，感染甲型H1流感佔最多，有257人。兒童方面，上周至本周首4日期間未有兒童流感重症及死亡個案。

防護中心今年流感季節首5周錄得160宗死亡個案，打破2018年至2019年冬季、2023年4月、2023年夏季及2023年至2024年流感季節同期的紀錄。整體重症數字有264宗，僅次於2018年至2019年冬季流感季節同期數字。