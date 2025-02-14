專家料拆卸工程 管道氣體未清

【本報訊】台灣有百貨公司疑因裝修工程在挖掘工序中觸發氣體爆炸，造成4死30傷，事件引發各界對商場裝修及氣體能源管道的安全憂慮。香港工程師學會燃氣及能源分部主席范繼陶接受本報訪問指，本港有氣體安全條例規管，根據機電工程署第51章，承辦商必須清楚工程地點附近所有設施，在氣管附近若有工序須安裝檔板，以確保安全，否則會遭機電處檢控。

被問及台中昨日氣體爆炸事故，他不排除有人員「做漏咗」重要步驟有關，例如是否確保電線切斷、執行工序前是否已通知供應氣體公司等，「（應該）有專業認可的人幫手閂咗氣喉」，才可以進行拆除工作。

港可燃氣體加「臭味」提醒洩漏 范繼陶表示，台中市政府現正調查事故原因，估計工程人員拆卸了一些還有氣體的裝置，「佢未清好個氣體」，以致拆除期間破壞了有關氣體管道，加上現場產生火花、因而爆炸。被問到本港與台灣拆除氣體裝置的步驟是否一樣？他指不同地區的安排可能未必相同，但均要跟從安全標準，國際上如ISO、歐盟標準等，拆除氣體裝置必須先用二氧化碳或者氮氣去「吹清」（清空），才可以加上空氣，若管道裏面還有氣體「就會好危險」。

他介紹香港的情況，據機電工程署第51章氣體安全條例，視乎用戶使用甚麼煤氣或石油氣，石油氣亦有獨立條例，均由專業技工去安裝所有氣體的裝置，「唔可以隨便搵人去做」。此外，氣體供應公司會找註冊專業承辦商為家居、餐廳定期做檢查。他強調，氣體本身沒有味道，但本港法例要求所有的可燃氣體供應予用戶時都需要加有刺鼻味道的俗稱臭氣（化學名為三氧）的氣體，提醒用戶小心洩漏，「所以只要你有少少洩漏，我哋都會聞到」。