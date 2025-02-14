民眾慘遇困𨋢 大便廁格炸裂

【本報綜合報道】台中新光三越發生氣爆時，接近中午用餐時間，大樓內人流不少，巨大威力的爆炸忽然襲來，大樓內的人紛紛逃生。據指12樓當時有約35位工人正在進行裝潢拆除工程，有工人指，在距離氣爆地點附近拆除地板時，突然聽到砰一聲，「看到一團火過來」，身邊其他工人被氣爆威力炸到「飛出去」。網上片段顯示，有民眾因困𨋢受到驚嚇，全身發抖；亦有民眾正上廁所，褲子才脫一半馬桶就炸開，形容自己「屎裏逃生」。

裝修工：事發前全無先兆 在12樓施工的工人表示，現場並沒有聞到任何怪味，也沒有發現異樣，形容氣爆發生前全無先兆，有工人事後皮膚燒傷。也有到新光三越百貨大樓取貨的商戶透露，當時本想往美食街「醫肚」，聞到一股濃烈的天然氣味道，隨後便發生爆炸。

戲院煙塵四散 慌忙逃生 有台灣網民事後發文，稱他當時正在廁所解決，褲子才脫一半便發生爆炸，馬桶就炸開，他「滿褲子大便」，被炸開的馬桶噴濺了糞便在身上，他甚麼也顧不了便逃跑，認為自己是「屎裏逃生」。也有網民當時在14樓的戲院看電影，爆炸發生後戲院煙塵四散，有人掩面、有人咳嗽，相互提醒「不要走電梯（升降機），從逃生梯走」，成功脫難。

也有網民發文稱，爆炸發生時父母、姊姊剛好在10樓用餐，家人轉述一開始聽到幾下氣爆聲，有點像地震，他們就開始準備往外跑，結果下一秒天花板就整個塌下，幸好家人最後都安全撤離。