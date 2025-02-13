網約車大勢所趨 大罷駛難獲支持

隨着手機普及化，互聯網發展一日千里，出行方法亦跟十年八年前有了大轉變。現在只需透過手機網約車App，輕易便能電召車輛載客，收費亦更加透明。惟無可否認，本港法例未能與時俱進，大部分網約車皆是非法，對傳統的士業界利益造成極大打擊。

網上流傳一份據指為「香港的士同業大會」的會議內容，與會者建議去信特首及運輸署，要求即時停止白牌車平台運作；若當局本月19日前不作回應，便於3月5日開始發動「暫停載客服務」，罷駛行動不少於5日。會議內容更不乏激進聲音，揚言的士業界已進入生死存亡之秋，批評政府一直沒有積極有效地打擊白牌車非法載客取酬，令的士業界面對不公平競爭，必須背城一戰云云。

誠然，自Uber進入本港市場，傳統的士業界的營運模式面臨衝擊，加上內地早就將網約車合法化，不少內地網約車平台亦乘機進軍本港市場分一杯羹，更令持牌車主及司機搵食艱難。港府多年來皆強調要保護合法權益，執法部門亦偶有放蛇取締白牌車，但世界潮流浩浩蕩蕩，用這些手段根本無法遏制網約車發展，亦難以叫乘客回心轉意。

究其原因，跟傳統的士司機的服務質素良莠不齊、黑的橫行的情況脫不了關係，市民要求優質服務，而不是貼錢買難受。另一方面，港府長期拒絕增加發出的士牌，至今仍維持18,163個。過去人們視的士牌為投資工具，2015年高峰期一個的士牌升至720萬元，現時價格雖已大幅回落，但也在200多至300多萬元徘徊。

車行、車主等既得利益集團，當然不欲牌價繼續下跌，近年也見個別車行組織優質服務車隊，冀提升服務挽回乘客芳心。但的士行業陋習積重難返，網約車亦實在方便，已為新一代所接受。港府又好，車主也罷，想一成不變永續行業生態，已是不可能的事。以深圳為例，的士牌價一度炒上逾百萬元人民幣，但在網約車的全面競爭下，深圳市政府2021年起無償批出的士牌，令其炒賣價值不再。雖然有損既有集團的利益，卻能令行業更蓬勃發展，同時更加便利市民出行，事實證明此舉正確。

由此可見，香港的士業亦到了不得不變的時代，難不成要全港700多萬人作出犧牲，來遷就那萬多個的士牌持有人的利益嗎？汰弱留強，適者生存，從來都是資本主義社會顛撲不破的法則，的士業界與其發起大罷駛抗議，倒不如想想如何迎合時代轉變，精益求精。事實上，2023年的士業界亦擬發起罷駛3小時行動，抗議政府取締白牌車不力，惟最終無人願意租出場地，以及行動不得民心而流產。

當然，根據香港法例，白牌車載客取酬絕對違法，問題根源又回到港府態度曖昧不清之上。當局一方面不想「做醜人」損及的士業界既得利益，又沒有決心和魄力將網約車合法化、完善法例監管和保險制度，同時不欲嚴打網約車與民為敵，結果是兩頭不到岸，問題拖延至今無法解決。