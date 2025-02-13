冰鑑春秋：台灣拿甚麼等值交換

特朗普在專訪中談及俄烏衝突，突然說：「他們可能會達成協議，也可能不會。也許有一天（烏克蘭）會成為俄羅斯的，也可能不會。」他接着說：「但美國已援助烏克蘭逾3,000億美元，若得不到任何回報很愚蠢。」這種說法無疑又為烏克蘭的未來投下震撼彈。特朗普要求的回報，就是價值5,000億美元的稀土，他說：「我告訴他們，我們必須得到一些回報，不能繼續無條件支付這筆錢。」又說：「他們基本上已經同意了，這樣至少我們不會覺得自己很蠢。」

這段訪談赤裸裸地表明了，特朗普對烏克蘭未來能否保有主權並不在意，他着重的方向是美國能否收回對這場戰爭的投資！事實上，烏克蘭總統澤連斯基也對傳媒說：「如果我們談的是交易，那就來交易吧，我們完全支持。」顯然也認清只有用資源才能換取美國支持。

問題來了，稀土資源佔全球蘊藏量5%的烏克蘭可以等值交換，選擇向美國一面倒的台灣，要拿甚麼東西來換呢？台灣唯一吸引美國的，就是在全球晶圓代工佔比高達62%的台積電，但美國早已對台積電出手，不僅要求在美國設廠，現在還傳出將對台積電晶片徵收100%的關稅，顯然特朗普的意思，就是要逼迫台積電加速將工廠轉移至美國，最終達成所有先進製程全部由美國掌握，並能在美國直接生產的目標。一旦完成了這樣的布局，那台灣將面臨比烏克蘭還糟糕的狀況，缺乏天然資源的台灣，將沒有任何東西可以與美國「等值交換」，屆時台灣有事，恐怕美國會一點都沒事了。

所以對台灣而言，當務之急是阻擋台積電轉移至美國的進程，但急於內鬥的賴清德卻無任何動作。今日烏克蘭，明日恐將真的就是台灣。