橫眉冷看：馬斯克已作最壞打算

美國富商馬斯克正值壯年，按理遠未到挑選接班人的時候，但他日前表示，已定好公司的繼位者，也大增身邊的保安人員。馬斯克目前執掌政府效率部，上任後不斷刪減部門、裁汰冗員，一連串的雷霆措施自然會動到很多人的奶酪，正所謂「未慮勝先慮敗」，他難免要先作最壞的打算。

馬斯克的做法，不期然讓人想起中國前總理朱鎔基。朱總理上任初期，也曾說過自己準備了一百口棺材，九十九口留給貪官，最後的一口留給自己。事實證明，當日中國的貪官們動不了朱鎔基，他老人家如今壽過九旬，福壽康寧，但馬斯克是否也能有朱總理的福分，實在難知。

美國政府有很多部門，都涉及所謂深層政府的利益。這個深層政府名副其實，是水深不見底。特朗普在上一次總統任內，有一趟在橢圓形辦公室內批核軍方的報價單，他問為甚麼軍火的定價這麼高，換來的答覆竟然是：按照慣例，五角大樓送來的報價單，總統只會直接簽署，不會討價還價。

根據最新的審計結果，五角大樓歷年來竟有高達1.9萬億美元的資產不知去向。這些糊塗帳再查下去，有些人可能要入獄，有些人甚至要躺進棺材，他們不想坐以待斃，或許會反戈一擊，來個魚死網破。

特朗普和馬斯克是個神奇組合，猶如孫悟空和哪吒，一個不怕大鬧天宮，一個敢於挑戰東海龍宮。孫悟空和哪吒能有不死之身，那只是小說的情節，但現實中的特朗普與馬斯克，天生沒有銅皮鐵骨，面臨對手的強力反撲，是否可保無恙，結果真是唯天可知。去年特朗普在競選期間，已遭遇過槍手的兩次伏擊，但願在未來日子，他不會遭遇到第三次吧。