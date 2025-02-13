筆下風雲：弱國只能被欺凌

特朗普要讓美國再次偉大，除了揮舞關稅大棒，就是靠強搶豪奪！他日前在白宮迎接到訪的約旦國王阿卜杜拉二世，再次提出將加薩巴人重新安置到鄰國，以及由美國接管加薩等議題。他強調不會動用公帑去收購加薩，而是要「擁有」加薩，將之打造成有如法國蔚藍海岸的度假區。

不用一分一毫，難民由鄰國接收，美國要毫無成本地「擁有」加薩，這種赤裸裸的掠奪行為，特朗普說起來面不紅氣不喘，真心認為可行，甚至深信這是為了解決加薩問題的最好方案，所作所為令全世界側目。然而形勢比人強，美國至今仍是全球唯一強國，即使明知特朗普蠻來，根本沒有國家敢公然反抗。

阿卜杜拉二世即場並未有正面回應，只表示正討論如何跟美國合作。其後在社交平台發文，指阿拉伯國家立場一致，反對遷移加薩及約旦河西岸的巴人，人道問題必須優先處理。饒是如此，約旦亦頂多承諾接收約二千名巴人病童而已，餘下二百多萬巴人如何處理，根本無人願意沾手。

有強權無公理，美國在特朗普治下，再也不用任何仁義道德包裝，橫行霸道，反正無人奈得其何。早前加拿大總理杜魯多跟商界對話的錄音流出，他大驚小怪謂特朗普並非講笑，而是真的有意將加拿大收歸為美國第51州。他還煞有介事稱，加國要想辦法跟美國合作，但亦要對關稅做好準備。講到底，依然想要討好美國，委曲求全。弱國無外交。別說加薩巴人從來沒有能力立國，只能任由魚肉，即使如加拿大這樣一個有完整主權的國家，一樣要配合美國予取予求。當今之世，夠膽識、有底氣且不卑不亢跟美國拚上的，唯獨中國而已矣。只有國家強大，國民才能活得有尊嚴。