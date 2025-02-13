強詞有理：美式貪腐

初生之犢不怕虎，獲美國總統特朗普御賜尚方寶劍的馬斯克，率領政府效率部一班年輕人掀起查帳風暴，短短幾天便鬧得天翻地覆，整個官僚體系惶惶不可終日。繼關閉國際開發署後，馬斯克最新矛頭指向教育部、國防部乃至聯儲局等部門，好戲還在後頭。

過去不少人一直在吹噓美國民主制度如何先進、官員如何廉潔，如今被馬斯克一查即露餡，恐怕沒有一個政府部門是清白的。尤其是油水最多的國防部，五角大樓的陰暗角落不知藏着多少見不得光的貪腐醜聞。一個成本不足8美元的咖啡杯，採購價高達1,220美元；一個價值不超過100美元的機器襯套，花費9萬美元採購。還有價值120萬元的小推車、1萬美元的馬桶蓋、1,280美元的電熱壺、16,571美元的機用小冰箱，以及五角大樓每年花6億美元買壽司，沒有最離譜，只有更離譜。

最不可思議的是，美國國防部已連續7年未能通過財務審計，但從來沒有被問責，反而年年增加預算，新年度開支已近9,000億美元之巨，軍工複合體之貪婪，由此可見一斑。難怪特朗普直言，五角大樓的支出問題嚴重，馬斯克會發現很多東西。是的，以上例子不過是冰山一角，只要放手讓馬斯克團隊深入查帳，必有更驚人的發現。

問題是，五角大樓會乖乖配合調查嗎？當然不會，即使聽命於特朗普的國防部長願意配合調查，軍工複合體也不會同意。有美軍將領公開譴責馬斯克越權；民主黨則認為總統正在奪取憲法沒有賦予的權力，將美國民主推入危險的時刻；19名民主黨籍總檢察長更聯合提出訴訟，阻止馬斯克及其團隊訪問財政部的敏感數據。《時代》雜誌還刻意離間特朗普與馬斯克的關係，在大紅封面上，馬斯克高踞白宮總統辦公桌，暗諷他才是真正的總統。

月暈而風，礎潤而雨，這場查帳風暴才剛開始，兩黨惡鬥愈演愈烈，加上各種利益糾葛，鹿死誰手尚未可知。畢竟軍工複合體並非吃素的，這是集軍方、國會、軍火商為一體的龐大利益集團，還有媒體和智庫搖旗吶喊，可謂盤根錯節，根深柢固，任何人都不可能輕易撬動。馬斯克無疑勇氣可嘉，但是否鬥得過軍工複合體，不能不令人懷疑。特朗普尚且曾遭暗殺，何況是馬斯克？千萬不要把美國想像得太美好，那種地方任何事情都有可能發生。