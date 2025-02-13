太空油禍害深 明刊憲列毒品

管有依托咪酯「上電」 可罰款100萬囚7年 港府宣布明日會將《危險藥物條例修訂令》刊憲，將主要成分為依托咪酯及3種類似物的「太空油」正式列為毒品。同日亦會刊憲《2025年化學品管制條例（修訂附表2）令》，當局已將「太空油」重新命名為「太空油毒品」，相關修例規定，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。議員支持立法打擊「太空油毒品」，指香港已錄得3宗懷疑涉及「太空油毒品」的致命事故，情況令人憂慮，呼籲青少年遠離「太空油毒品」。

當局預計《化學品管制條例修訂令》料於4月11日生效，這項修訂令將異丙基依托、溴唑侖、依托咪酯、美托咪酯、丙帕酯及異丙帕酯納入《危險藥物條例》的管制。當中的美托咪酯、丙帕酯及異丙帕酯為依托咪酯的類似物。政府指，近期新興「太空油毒品」的主要活性成分依托咪酯濫用情況加劇，當局正加快條例修訂進程，以大幅增強阻嚇力和有效地促進對「太空油毒品」的執法行動。

修訂令料4月11日生效 在《危險藥物條例》的嚴格管制下，販運及非法製造有關毒品，最高可被判終身監禁及罰款500萬元。在違反《危險藥物條例》的情況下管有和服用這些毒品，最高可被判監禁7年及罰款100萬元。

根據《化學品管制條例修訂令》，18種前體化學品，即BMK縮水甘油酸及其甲酯、乙酯、丙酯、異丙酯、丁酯、異丁酯、仲丁酯和叔丁酯（9種物質）；PMK縮水甘油酸乙酯和3,4-MDP-2-P甲基縮水甘油酸另外六種酯類，即丙酯、異丙酯、丁酯、異丁酯、仲丁酯及叔丁酯（7種物質）；4-哌啶酮和1-boc-4哌啶酮將會被納入《化學品管制條例》管制。管有、製造、運送或分銷任何受《化學品管制條例》管制的物質以非法生產危險藥物，或並非根據及按照香港海關發出的牌照進口或出口這種物質，均屬違法，最高刑罰為罰款100萬元及監禁15年。

議員葛珮帆回應政府宣布「太空油毒品」的立法工作，相信此舉將有效打擊其供應鏈，並對潛在的吸毒者起到阻嚇作用。葛指出，本港至今已錄得3宗懷疑涉及「太空油」的致命事故，情況令人憂慮。根據最新數據，2024年共有300人被呈報吸食「太空油」，其中226人為21歲以下青少年，與2023年數字相比顯著上升，反映青少年濫用此毒品的問題日益嚴重。