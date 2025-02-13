撼失事貨Van壓身 鐵騎士命危

【本報訊】長沙灣個半鐘釀兩宗車禍。昨日早上約6時半，一輛輕型貨車及一輛電單車，沿龍翔道東行駛至近大埔道時，貨車懷疑失控撞石壆後向右翻側，車頭擱在石壆上，車尾則橫亘慢線，司機被困車內。電單車懷疑收掣不及撞向貨車，鐵騎士人仰車翻，更被貨車壓住被困。

救援人員接報趕至現場，將被困姓劉（63歲）鐵騎士、及姓陳（42歲）貨車司機救出，劉男右腳受傷昏迷，被送往伊利沙伯醫院經救治後雖然回復清醒，但情況危殆。執法部門經初步調查後，以涉嫌「危險駕駛導致他人身體嚴重受傷」拘捕陳男，他現正被扣留調查。受事故影響，現場東行方向交通一度出現車龍。

貨車撞復康巴一人傷 另外，昨晨近8時，一輛中型貨車沿龍翔道西行駛至蘇屋邨對開，意外撞向鄰線一輛復康巴士。復康巴士姓黃（57歲）男司機頸部受傷，需要送院治理，貨車姓陳（53歲）男司機則無恙。有「車Cam」拍下意外一刻，涉事貨車行駛途中，前方的士因應交通情況減速停下，貨車為免碰撞越過雙白線由右線切入左線，惟顧此失彼與左線的復康巴士相撞。