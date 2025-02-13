韓女團門票風波 平台指半數人未選啱日子

【本報訊】南韓人氣女團NewJeans改名NJZ後，下月23日將首度來港參與ComplexCon表演，不過早前有購買門票的歌迷懷疑售票系統出錯，在成功交易後發現門票變成沒NJZ的日子，截至昨午5時，消委會已接獲56宗有關ComplexCon音樂會門票演出日期有誤的投訴個案，涉及總金額逾22萬元，當中金額最高的一宗個案涉款1.2萬元。售票網站Cityline昨再次回應事件，稱分析用戶軌迹及行動紀錄後，並沒發現系統異常；又指接獲查詢的用戶中，一半未曾嘗試在購票時選擇有NJZ表演環節的3月23日門票。

56宗投訴 涉款逾22萬 Cityline表示，收到客戶查詢後已迅速成立專案小組跟進，並聯絡消委會了解。技術人員調查所有收到的個案後，發現一半個案從未選擇3月23日門票；20%個案是機械人或使用非官方授權的程式嘗試直接購買；15%個案曾選擇不同日期的門票，但最終選擇3月23日以外日期，並在稍後步驟確認並完成交易。另有5%個案曾使用多個瀏覽器頁面，部分選擇23日門票的頁面因超時無法完成交易，最終在未超時頁面選擇了其他日子門票，並完成交易。至於餘下10%，Cityline未有提及詳情。

Cityline提到所調查的個案均按內部指引嚴格進行，按照用戶提供的資料及交易編號等，逐一查系統的用戶軌迹及行動紀錄，再參考交易紀錄的詳細步驟分析。Cityline續指已與主辦單位及消委會聯繫，又說由於發現部分個案的用戶使用機械人或使用非官方授權的程式嘗試直接購買門票，已向執法部門備案。而ComplexCon昨日下午4時公開發售門票，改為只賣3月23日的門票。