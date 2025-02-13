帶貨揭闢毒倉 無業漢今提堂

租偏僻單位藏身 檢值逾200萬可卡因 香港海關本周二（11日）在深井緝毒，於一名被截查男子身上檢獲懷疑霹靂可卡因，押解他搜屋後再起出兩公斤懷疑可卡因，毒品市值逾200萬元。該名被捕無業漢扮演分銷毒品角色，租用住宅單位作儲存和分銷用途，他已被控兩項「販運危險藥物」罪，案件今日在西九龍裁判法院提堂。此外，粉嶺一名內地漢分別在身上及居所藏有俗稱「太空油」的依托咪酯斷正，他同時被揭發逾期居留遭扣查。

香港海關毒品調查科人員，周二晚在深井一帶執行掃毒行動，期間截查一名可疑本地男子，在其手持的膠袋內檢獲約400克懷疑霹靂可卡因，遂拘捕該名報稱無業的31歲男子。其後，關員押解該男子到附近由其租用的一住宅單位搜查，在屋內起出約兩公斤懷疑可卡因和一批毒品包裝工具，檢獲的毒品總市值約210萬元。

扮演分銷角色 海關相信涉案住宅單位用作儲存及分銷毒品用途，毒品主要供應新界的用家。案中毒販選擇一些交通較為不便，人流較為稀少的地區住宅單位作販毒用途，以增加海關執法難度。涉案單位被租用不久，被捕男子扮演分銷角色，暫未見有黑社會背景，當時正前往分銷毒品。該名被捕男子已被控以兩項販運危險藥物罪名，案件今日在西九龍裁判法院提堂。根據《危險藥物條例》，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪，最高可被判罰款500萬元及終身監禁。

另外，執法部門根據情報及深入調查後，同日展開反毒品行動，在粉嶺華明邨一大廈內截查一名形迹可疑內地男子，於其身上檢獲約79克懷疑依托咪酯（俗稱太空油）。其後，人員在該男子居住的單位內，再搜出約2.4公斤懷疑依托咪酯、約134克懷疑依托咪酯粉末及一批包裝工具，總市值約28萬元。調查期間，人員亦發現該名內地男子懷疑逾期居留，因此以涉嫌「管有第一部毒藥」及「逾期居留」，拘捕該名姓伍（32歲）內地男子，他現正被扣留調查。