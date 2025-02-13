輕鐵捱撞 港鐵向城巴索償171萬

【本報訊】2019年的情人節晚上，一輛駛往深圳灣口岸的城巴於屯門鄉事會路駛至兆麟輕鐵站附近時，與一輛輕鐵列車相撞，輕鐵車頭插入城巴車廂內，事件令當日多條輕鐵服務路線受阻。在事隔近6年後，港鐵於前日入稟區域法院向城巴作民事索償，指該宗交通意外是因城巴司機疏忽所致，要求賠償約171萬元。

原告為香港鐵路有限公司，被告為城巴有限公司。據入稟狀指，2019年2月14日晚上約10時半，屯門鄉事會路與海珠路交界發生交通意外，導致一輛輕鐵列車及其相關設施受損。原告指意外是涉事城巴司機疏忽及或違反法定謹慎責任所致，故要求作為車主及涉事司機僱主的被告賠償共1,711,628.89元連同利息。

資料顯示，案發當日一輛駛往深圳灣口岸的B3路線城巴，沿屯門鄉事會路駛至兆麟輕鐵站附近時，與一列往田景方向的507路線輕鐵列車相撞，城巴左車身洞穿，輕鐵車頭插入城巴車廂內。受意外影響，當晚多條輕鐵路線服務受阻。案件編號：DCCJ 820/2025