警司陸振中涉非禮女下屬 4‧15裁決

【本報訊】時任沙頭角分區指揮官的警司陸振中，於2022年涉嫌3度在粉嶺熟食中心殘廁非禮醉酒女下屬，另涉嫌在翌月晚宴飲酒後，危駕私家車及襲擊同袍。陸振中否認非禮、危駕及襲擊等7罪，法官早前裁定陸面對的7罪均表證成立，陸出庭自辯，辯方昨於區院作結案陳詞。

辯方稱女事主證供不可信 辯方在庭上指，涉及非禮案當日的閉路電視並沒有拍攝到女事主有負面情緒，反而拍到她曾靠向陸振中，辯方指女事主當日並非神志不清，且有繼續飲酒，認為事主的證供不可信。法官最終將案件押後至4月15日裁決，被告續准保釋。

43歲被告陸振中，被控於2022年6月22日及23日，在聯和墟街市熟食中心殘廁內3度非禮女子Ｘ。陸涉及的另一宗事件，則指他於同年7月15日，在粉嶺牽晴間停車場內危駕，和襲擊下屬蔡文浩、賴文顯及Ｘ。據控方開案陳詞指，2022年6月22日的飯局中，Ｘ曾3次離開飯桌前往廁所範圍，陸在殘廁內，3度非禮Ｘ。另在7月飯局後，陸明顯有醉意，但仍堅持駕駛，期間陸曾襲擊Ｘ、蔡文浩及賴文顯，包括用力咬蔡右中指一下，令蔡的指甲斷裂。案件編號：DCCC 137/2023