東呼即應：小孩沙混水倒公園洗手盆 家長懶管

【本報訊】毛孩活潑好動人見人愛，小孩子活躍可愛精力無窮，但家長教不得其法，有時卻會影響他人。《東呼即應》近日發現網傳短片，在啟德體育園附近的公園，有人目擊兒童把沙池的沙子，混入水後倒進洗手盆，導致淤塞黃水流滿一地，有網民斥父母「唔識教仔」；亦有人認為當局明知有沙池，就應該附設沖洗設備。

去水口淤塞 黃水流滿地 最近有社交媒體流傳短片，背景相信是啟德體育園附近的公園，只見幾個洗手盆，積滿了疑似泥水的黃水，弄得滿地也是，而一位小朋友則不斷盛水來玩。上傳影片的樓主質疑，洗手盆被小朋友玩到淤塞；另有網民留言指直擊整個過程，他在現場看到有幾位小朋友，不停來回將水倒往沙池，又再將沙池的水倒進洗手盆，批評行為很沒有公德心。

另有網民則投訴，整個公園很多蚊子，隔壁沙池公園很骯髒，零售館好像屋邨商場裝修，很昏暗，地板又難看云云。但整個公園設計似乎也有問題，明知有沙池給小朋友玩耍，是否應該像沙灘般有類似沖身的設施。但無論如何，小孩子不懂事，成年人也應該教導他們。