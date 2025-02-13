東呼即應：「貓義工」滋擾託養人 登門索使費上萬蚊

指營養費睇醫生 東呼即應揭難證身份 不少港人愛貓狗如命，支持「領養代替購買」，有人竟利用這點斂財行騙。有觀眾向《東呼即應》申訴，有懷疑「冒牌貓義工」要求照顧滿身傷病貓咪，好心接收後對方竟屢次收錢，不是「看醫生」就是「營養費」，動輒以萬元計，苦主拒絕後遭對方多次登門滋擾，且受害人更不止一個。有動物保護組織指出，現時沒有政府認可資格的動物義工，借動物名義行騙斂財的個案屢見不鮮。他提醒，如果收養毛孩後涉金錢須格外小心，一般超過3,000元者「一定有古怪」，而「義工」聲稱帶毛孩看醫生等，亦必須要求其出示相關證明文件。

涉及毛孩的疑似騙案不時發生，本報數年前已報道過有騙徒假借慈善名義，在網上出售寵物用品，收錢後卻不發貨，有幾十名苦主中招。事實上，真假毛孩義工難以分辨，經常在影音平台分享與貓貓生活點滴的YouTuber Melody反映，近日遇上一位名叫「蔚蔚」的疑似「冒牌動物義工」，好心幫對方收託貓貓，結果卻遇上一連串的滋擾。

狂喊窮瘋傳訊息轟炸 Melody稱，最初以為蔚蔚是好心貓義工，於是交換聯絡方式，但蔚蔚在短時間內一直喊窮，說自己是個苦義工，需要很多錢，又說要到她家看貓，即使Melody沒有回答她的問題，仍會一直發訊息。

雖然覺得事有蹺蹊，但Melody仍然決定，在2023年7月幫助對方暫託貓貓Happy，原因當時Happy情況相當惡劣、命懸一線。

截肢貓傷口流膿壞死 Melody憶述當初接收貓貓時的情況，指做手術的針線位十分「蓉爛」，傷口縫針，但仍發臭流膿，而截肢手術也做得相當「岩巉」，Happy手指和腳趾全黑，是壞死細胞。她將Happy帶到合資格獸醫治療，在截肢手術及物理治療下，情況逐步好轉，但蔚蔚卻在此時向Melody索取先前照顧Happy的開支，更到其住所附近「守候」。

事實上，網上有關注組一直舉報該名疑似動物義工，手法與此個案如出一轍，包括懷疑棄養病貓，收取高昂「領養費」等。其中一名曾經與蔚蔚打過交道的動物義工Ann表示，覺得蔚蔚是借貓貓從中賺取利益，亦曾借幾千元給她，但對方一直沒有還錢，後來才知道她到處借錢，欠債纍纍。

「毛孩守護者」始創人陸家捷表示，不時都有聽聞類似個案，在香港很難確切證明義工身份，而幫助動物亦有多種方法，如果牽涉金錢，則未必是一名真真正正的義工，當中有很多灰色地帶需要留意。陸續指，義工每救一隻動物背後都付出很多，但須留意對方收取的價錢是否合理，又認為若對方借3,000元以下都可以接受，若是逾萬元就有古怪，除非對方有診所的單據，例如列明手術等所有支出，以及救援時等相片，整件事的真實程度就會較高。