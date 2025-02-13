醫健：老有所醫：頭暈暈（二）又關條頸事？

上文提到耳石移位可導致暈眩感。本篇個案屬另一暈眩症狀「頸源性暈眩」。60歲的陳女士是一名家庭主婦，每當她維持低頭動作如看手機或煮飯時便會感覺有點暈眩，身體有輕微搖晃，腳踩棉花的感覺，令她難以聚焦和集中精神。身體檢查顯示一切指數均正常，沒有長期病患。她憶述個多月前曾經因乘坐的巴士急煞掣而拉傷了頸部。此後，頸項持續有點繃緊，且不時出現頭痛。服用家庭醫生處方的消炎止痛藥只能短暫紓緩痛楚，但暈眩感卻沒有改善。