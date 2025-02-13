醫健：老有所醫：頭暈暈（二）又關條頸事？
上文提到耳石移位可導致暈眩感。本篇個案屬另一暈眩症狀「頸源性暈眩」。60歲的陳女士是一名家庭主婦，每當她維持低頭動作如看手機或煮飯時便會感覺有點暈眩，身體有輕微搖晃，腳踩棉花的感覺，令她難以聚焦和集中精神。身體檢查顯示一切指數均正常，沒有長期病患。她憶述個多月前曾經因乘坐的巴士急煞掣而拉傷了頸部。此後，頸項持續有點繃緊，且不時出現頭痛。服用家庭醫生處方的消炎止痛藥只能短暫紓緩痛楚，但暈眩感卻沒有改善。
耳石移位測試沒有引發天旋地轉的暈眩。惟頸椎的活動幅度在前後和兩側轉動的方向比正常減少一半，觸診發現第4至6節有功能性障礙，這與X光片上呈現關節退化的迹象（骨刺和椎間盤變薄）相脗合。頸側亦有多處肌肉激痛點，會產生與頭痛發作時相同的疼痛範圍。
頸椎關節錯位可致暈眩
身體上每個關節都有一些本體感覺接收器，透過神經傳遞訊息給腦部來感知位置，而處於頸椎的接收器尤其密集和敏銳。關節退化、受傷或軟組織勞損會干擾體位訊息，令患者感到暈眩。治療方案包括紓緩軟組織，以及針對功能性錯位的頸椎4至6節施行脊骨矯正。療程期間陳女士的暈眩症狀、肩頸不適和頭痛都得到明顯的改善。
保持正確姿勢可預防
適當的療程必須配合良好的生活習慣。以下有幾項建議：
1.看手機時頸椎必須保持正確的弧度，頭部避免傾前；
2.每30分鐘要稍作休息，前後左右活動一下頸部；
3.用熱墊紓緩頸肩肌肉和促進血液循環；
4.每天做一些頸部伸展和平衡力訓練，以強化體位感知的功能。
香港註冊脊醫吳珏儒
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