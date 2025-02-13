大灣區航空取消逾百班次 改善調配加強溝通

【本報訊】大灣區航空早前取消在2月及3月期間的128班航班，涉及日本、曼谷及首爾等航線，約5,500名乘客受影響。大灣區航空向政府提交報告，指是次航班編排失誤的主因內部缺乏溝通，以及客戶服務運作未能配合，又指相關管理團隊已離開了公司，並確保日後不會再發生同類情況。

向受影響乘客退票致歉 大灣區航空另在回應時再向受影響乘客致歉，並稱已吸取經驗及改善航班調配的程序、加強內部溝通。

大灣區航空提交的報告提到，公司已深入檢視和採取必要措施，包括聯絡所有受影響乘客提供替代方案、退票及轉乘其他航班，又指公司於去年12月修訂航務運作以外範疇的管理層架構，包括新增聘商務及規劃的管理人員，他們均擁有來自其他航空公司，包括本港航空公司的相關經驗，並負責管理及執行飛機資源調配。

此外，報告提出多項改善措施，包括加強航班調配安排的內部管理程序、就航班時間表及航點的改動增強內部溝通、確保機隊與人手的穩定性與可靠性，以及加強客戶服務應對突發事件的能力。

運輸及物流局局長陳美寶指，已要求大灣區航空加強內部管理，又稱往後會檢視航班編配及航權時，會檢視航空公司過去的情況及實際操作資料，期望航空公司「經一事、長一智」，而大灣區航空亦需每月提交定時報告，一旦日後計劃取消航班便要提交書面報告。

民航處則指，會密切跟進報告提出的各項改善措施的實施進度，亦會繼續與大灣區航空就其航空網絡發展、機隊及人手情況保持溝通，確保在民航資源用得其所的同時，本地航空公司能穩步有序地發展。