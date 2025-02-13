林卓廷披露受查人罪脫 港府終極上訴押後裁決

【本報訊】前議員林卓廷因涉披露元朗7‧21事件的元朗警區助理指揮官（刑事）游乃強受廉政公署調查，而被廉署控告共3項披露受調查人身份罪。林經審訊後被裁定所有罪名均罪成，判囚4個月，至2024年2月獲高院裁定上訴得直，定罪撤銷並獲得訟費。律政司不服高院的裁決，獲批准上訴至終院。終院昨開庭聽取陳詞。律政司一方認為，應廣義解讀有關條文，林卓廷一方不同意說法。法庭決定押後裁決。

原監禁4個月上訴得直 47歲答辯人林卓廷，於本案被控在2019年12月30日、2020年1月21日及7月16日，3次明知或懷疑有被指稱或懷疑已犯《防止賄賂條例》第Ⅱ部所定罪行的調查正在進行，無合法權限下，向公眾披露涉及該項調查的人士身份，即游乃強。游於元朗7‧21事件當晚，以元朗警區助理指揮官（刑事）身份帶隊搜查南邊圍村。

處理是次上訴的5名主審法官，包括終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛、林文瀚，及終院非常任法官歐頌律。終院昨處理的一項議題，即根據對香港法例第201章《防止賄賂條例》第 30（1）（b）條，尤其當中「該受調查人的身份」一詞的正確詮釋，一名答辯人知悉有人被指稱或懷疑已犯該條例第II部所訂罪行，以及該部以外的其他罪行而正受廉政公署調查的事實，仍公開該受調查人正受廉署就第II部以外被指稱或懷疑已犯的其他罪行調查，從而披露該受調查人的身份，是否干犯有關罪行？案件編號：FACC 8/2024