賣豬仔2年28宗 9人仍陷緬柬

【本報訊】港人被「賣豬仔」到東南亞國家被禁錮事件惹來社會關注。議員容海恩昨在立法會提出相關的口頭質詢，當局回應指自2023年至今年1月，執法部門共接獲28宗有關香港居民聲稱被禁錮在東南亞國家的求助個案，其中19人已返港，至於其餘9人，有8人在緬甸，一人在柬埔寨，專責小組將繼續跟進。

當局指執法部門就此類誘騙受害人到東南亞國家從事非法工作騙案共拘捕11人，涉嫌串謀詐騙、洗黑錢及以欺詐手段取得財物等罪行。同一時段，有兩名在2022年被捕的人士被起訴串謀詐騙並罪成，分別判監36個月和5個月。

因應近期事態的發展，當局指目前主要是透過泰國方面的協助，並繼續與泰國領事館保持聯繫，而緬甸目前的狀況比較複雜，尤其是邊陲地帶，緬甸政府能夠控制的範圍是比較小，現在都是透過泰國方面與港府聯繫，嘗試找出被困的港人。

議員郭偉强指坊間有所謂中介人，把當局的低調部署轉為高調，某程度上發放交贖金就可以交人的訊息，相信對於被擄人士的家庭都形成影響，關注局方對有關訊息的態度，獲釋回港的19宗當案有多少曾交付贖金。

籲勿相信自稱中介人 當局回應指一直都有清晰告知家屬，不要相信任何自稱中介人，因為已經發生過一些自稱中介人的騙上騙案件。如果家屬收到任何相關的要求，應直接和執法部門聯繫。對於一些協助港人家屬的人士，當局理解他們協助家屬奔走，向公眾發放出來的訊息主要都是來自家屬的資訊，政府曾跟相關人士溝通，他們亦理解當局目前的工作，不適宜透露太多營救行動的細節，以免影響及後9位人士的營救工作。