蘋果日報有限公司清盤案 押2‧24訊

【本報訊】由黎智英創立，現已停刊的《蘋果日報》之相關公司蘋果日報有限公司，於去年4月遭兩名債權人入稟作清盤呈請，案件昨日在高院再提訊。由於需時等待黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物案的裁決，故需進一步押後。案件排期於2月24日上午再訊，以待法庭進一步指示。

兩名呈請人分別是陳漢榮及楊于澄，答辯公司是蘋果日報有限公司。據入稟文件顯示，被呈請清盤的公司位於德輔道西香港商業中心一單位。在早前的聆訊中，呈請方曾指，相關款項涉款約4,900萬元，牽涉近600名員工。

待黎智英違國安案裁決 答辯公司代表大狀昨申請押後一段時間，以便等待黎智英等涉及的刑事案裁決結果「出爐」，估計今年內可以完成。呈請方不反對押後，因為審訊結果或影響答辯公司是否有能力償還債項。聆案官聽取雙方陳詞後，決定把案押後至2月24日再提訊，由處理清盤呈請的法官再作進一步指示。

至於同樣由黎智英創立的壹傳媒，於2021年6月被財政司司長經委任調查員調查集團業務後，入稟高院呈請壹傳媒清盤，並於同年12月獲高院頒令清盤。案件編號：HCCW 216/2024