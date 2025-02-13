黎智英 《蘋果》英文版下指引 專注報道中國新聞

國安法後仍提制裁 辯稱主筆忽略漏改 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，黎昨繼續接受控方盤問。黎承認會在《蘋果日報》中文版揀選報道，着下屬把報道譯成英文刊於英文版，並表明英文版應專注報道中國新聞。黎智英亦承認，曾盡其所能「做大」關於天安門母親獲獎的新聞。審訊將暫停3日，並於下周二（18日）繼續。

控方昨續就《蘋果》英文版作提問。2020年7月18日，作家一劍飄塵在《蘋果》刊登題為〈美國會制裁林鄭月娥嗎〉的文章。黎智英庭上指不曾閱讀，也不知文章被翻譯成英文。對於國安法後發布標題包含「制裁」字眼的文章，黎稱，或許是負責論壇版的楊清奇（筆名李平）有所忽略。另外，2020年8月，黎傳送有關伊朗和伊斯蘭國的新聞，問馮偉光「我們需要這些與中國無關、主流英文報章都有刊登的新聞嗎」，並指「我認為我們應專注報道中國新聞」。黎於庭上稱，《蘋果》英文版資源有限，不應淡化焦點，這屬商業原則並非編採指示。

黎智英又承認，會在《蘋果》中文版揀選報道，並把報道傳送至負責英文版的主筆馮偉光（筆名盧峯），着對方把文章譯成英文，以便刊登在英文版；國安法生效後，他仍繼續這樣做。當中牽涉多則2020年7月1日刊出的報道，包括題為〈國安警無限架空港司法〉、〈惡法生效 兩制蓋棺〉及〈777向聯合國死撐司法仍獨立〉的報道。黎確認，「777」意指林鄭月娥，有貶損意思；他亦同意，另希望轉載部分報道到其Twitter（現稱X）帳戶。黎指他只是嘗試建立英文版內容，隨着英文版頁面漸成熟，他愈來愈少傳送，後來甚至沒有再傳文章。

將蓬佩奧助手要求交陳沛敏 控方另展示一些訊息往來，顯示2020年6月4日，Mark Simon轉發訊息，提及來自時任國務卿蓬佩奧團隊、「我們的朋友」，希望《蘋果》協助報道天安門母親獲頒國際婦女勇氣獎一事。黎智英當時把訊息轉發予《蘋果》副社長陳沛敏，陳回答《蘋果》已報道有關新聞。同時間，黎亦把訊息轉發給壹傳媒前行政總裁張劍虹，並着張把新聞放到《蘋果》英文版，及叫張找人寫評論，再譯成英文。黎之後向Mark Simon表示，會叫他們重新再刊登新版本。

黎智英昨指，以他理解，訊息提及「我們的朋友」，相信是時任國務卿蓬佩奧的助手Mary Kissel。他相信原本的報道已經滿足Mary Kissel的要求，他忘記了新版本是甚麼意思。控方指，黎盡其所能「做大」此新聞。黎同意。另外，對於黎智英日前作供時自稱政治犯，法官昨特意在控方開始盤問前，重申只會根據席前證據及相關法律原則判案，與被告政治取向無關，強調法律面前人人平等。

涉案4名被告包括黎智英（77歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點