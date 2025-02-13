情人節調查 4成男士無意慶祝

【本報訊】情人節來了，有交友約會公司早前調查逾460名本港夫妻及情侶，發現近40%受訪男士沒計劃慶祝情人節，同時有36%受訪男士預計花費1,001至5,000元買禮物，有意買禮物的受訪男士較去年調查減少6個百分點；另有近10%男士表示不想使錢，按年微升3個百分點。調查亦發現，逾40%受訪女士考慮向情侶送贈數碼電子產品的禮物。

不欲送禮男女增 交友約會公司HK Romance Dating Limited於今年1月13日至2月4日，訪問了461名香港情侶及夫婦。結果發現，48%男士表示會在家慶祝，51%女士表示會看電影；另有41%男士及38%女士稱會逛街購物，亦有21%男士稱會北上遊玩，16%會到海外旅遊。

送贈禮物方面，調查發現，46%受訪男士最想向心儀對象贈送花，44%女士則最想送數碼電子產品，兩者佔比與去年相若。在花費金額方面，有36%男士預計會用1,001至5,000元買禮物，同時有30%受訪女士計劃花費同樣金額。另有27%男士及32%女士沒有計劃送禮，較去年的22%男士及18%女士微升，反映不少情人今年不太熱衷送禮。